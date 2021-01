Unistad suveks heasse füüsilisse vormi saada? Siis tegutse targalt ja alusta kohe!

Hea füüsilise vormi saavutamisel ei ole kiir- ega otseteid – järjepidev ja kindel edasiminek on alati parem kui viimase hetke imesid lubavad treeninguprogrammid. Esimese sammuna tuleb lõpetada vabanduste otsimine ja alustada otsast. Trenni tegemiseks ei ole vaja enam kodustki lahkuda, sest veebi vahendusel on võimalik osaleda nii rühma- kui ka individuaaltrennides või koguda ideid iseseisvalt treenimiseks, piisava koormuse võib aga saavutada ka enda kehakaaluga.

Kuigi teame, et füüsiline koormus on hea tervise ja enesetunde jaoks vajalik, on sellega siiski raske alustada. Huawei seadmete ökosüsteem toetab kasutaja igapäevaseid treeninguid ja muudab need veelgi nauditavamaks. Koos Huawei Watch GT 2 Pro nutikellaga, mis võimaldab enam kui 100 erineva treeningrežiimi jälgimist, ning Huawei Freebuds Pro kõrvaklappidega on kodune treening samaaegselt nii lõbus kui ka tõhus.

Ärge alahinnake õues liikumist

Tundub hirmutav, kuid külma ilmaga õues treenimine on parim, mida saate oma keha heaks teha. Madal temperatuur tähendab rohkem kulutatud kaloreid – kui keha püüab termoregulatsiooni protsessis hoida püsivat temperatuuri, kulutab ta kogu keha soojendamiseks palju rohkem energiat ja seda juba enne treeningute algust. Külmetushaiguste pärast pole vaja muretseda, kuna regulaarne õues treenimine tagab suurepärase immuunsuse – talisuplejad on selle suurepäraseks tõestuseks.

Niisiis, pange tossud ja soojad säärised jalga. Huawei Watch GT 2 Pro käekell on varustatud üle 10 erineva teaduslikult arendatud ja professionaalse jooksukursusega, mis annavad teile vajalikud suunised ning sammude arvu.

Paljude sportlaste jaoks omab muusika korraliku treeningu sooritamisel tähtsat rolli. Seega pange oma Freebuds Pro kõrvaklapid pähe ning nautige oma jooksutempole vastavat kvaliteetset muusikat. Ning pärast jooksu helistage oma sõbrale ja jagage enda positiivset treeningkogemust. Kõrvaklappide kahekordne tuulemüratõke tagab kõne hea kuuldavuse.

Pole jõusaali – pole probleemi

Treenimiseks pole tingimata vaja hantleid, kange ega masinaid. Treeningstiil nimega kalisteenika on üks loomulikumaid treeninguliike, mis tähendab ainult gravitatsioonil põhinevat võimlemist, kasutades oma keha raskust ning olemasolevaid esemeid nagu toolid, laud, voodi, sein vms. Hoolimata asukohast saab teha kätekõverdusi, kükke, burpeesid ehk kükitõmbeid, kätel seismist, planku, kõhulihaste harjutusi ja palju muud. Neid omavahel kombineerides on võimalik saavutada vajalikke tulemusi.

Aluseks võib võtta näiteks järgmised rutiinid:

FBW (inglise keeles Full Body Workout) tähendab kogu keha treeningut, kus treeningu jooksul treenitakse kõiki suuremaid lihasrühmi. Valige mõned harjutused ning sooritage neid üksteise järel seeriatena. Samuti saate iga harjutust sooritada eraldi seerias ja korrata kogu tsüklit mitu korda. Kuna kasutatakse kõiki suuremaid lihaseid, tuleb taastumiseks arvestada üks või kaks päeva.

on süsteem, kus treeningud jagunevad üksikute lihasrühmade vahel, näiteks on eraldi rindkere/triitseps, selg/biitseps ja õlgade ning jalatreeningu päev. HIIT on kõrge intensiivsusega intervalltreening, kus raske treeningtsükkel vahetub puhkehetkede ja kergemate harjutustega.

Treeningmotivatsiooni saab veelgi suurendada muusika abil. Huawei FreeBuds Pro igasse kuularisse on nutikalt sisse ehitatud bassitoru, mis muudab heli valjemaks, tugevamaks, tihedamaks ja löövamaks. On tunne, et naudite muusikat stuudios.

Jooga lõõgastumiseks

Sageli arvatakse, et jooga on midagi pehmet ja lihtsat, kuid tegelikult on tegemist väga efektiivse treeninguga, mis aitab kehal tugevamaks, elastsemaks ja paindlikumaks muutuda. Ühtlasi aitab jooga vähendada keha vastuvõtlikkust vigastustele. Joogapraktikaid on palju: Yin, Kundalini, Vinyasa, Iyengar, Hatha, Ashtanga, Bikram ja mitmed teised. Leidke endale sobivaim.

Sõltumata sellest, millist tüüpi joogat kavatsete teha, on Huawei GT 2 Pro nutikell treeningu jälgimiseks valmis, aidates andmeid jagada ja andes teile nõu, millal järgmisena treenida. Kell sisaldab üle 100 treeningu, mille abil jälgida oma arengut ja ennast paremaks muuta.

Joogaga kaasneb ka rahu ja vaikuse vajadus. Aktiivse mürasummutusega Huawei FreeBuds Pro kõrvaklapid tuvastavad kasutajat ümbritsevad helid ja lülituvad sobivama kuulmiskogemuse saamiseks mürasummutusrežiimi, nii et ümbritseva keskkonna helid teieni ei jõua.

Leia endale treener ekraanil

Kõigile ei meeldi üksi sporti teha või ei ole piisavaid teadmisi õigesti treenimiseks. Sotsiaalmeedias ja internetis laiemalt võib leida suurel hulgal erinevaid trenne, kus osaleda, ja treenereid, keda jälgida. Mitmeid rakendusi, näiteks Six Pack in 30 Days, Gym Fitness & Workout: Personal Trainer, Home Workout - No Equipment, saab alla laadida Huawei AppGalleryst või Petal Search pistikprogrammi kaudu. Nad hoiavad teid motiveerituna, kuna olete osa nende meeskonnast.

Eemalduge kõigest, mis teie treeningut võib häirida

Enesemotivatsiooniks on palju võimalusi. Mõne jaoks võib see olla veebikursus ja treener, kes innustab ja kiidab. Teise jaoks on see kindel muusika playlist, mis aitab nõrkusi ületada. Mis iganes teile sobib, kuid pidage meeles, et FreeBuds Pro kõrvaklapid aitavad teil eemalduda ümbritseva keskkonna helidest ja keskenduda ainult treeningule.

Lisaks on intelligentsel helil hulgaliselt funktsioone, näiteks lihtne ja stabiilne ühenduvus, ülimadal latentsus ja muljetavaldav võime kontrollida müra.

Rakendusega Huawei Health saate hõlpsasti kontrollida kõiki oma spordi- ja terviseparameetreid. Lihtne sidumismehhanism võimaldab teil nautida nii Huawei Watch GT 2 Pro kui FreeBuds Pro suurepäraseid funktsioone erinevaid süsteeme toetavates seadmetes, sealhulgas Androidis ja iOS-is.