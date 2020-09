Unistus Eesti suurimast kaubanduskeskusest vajus kokku

2013. aastal võttis Tallinna linnavolikogu vastu Lasnamäele Peterburi tee ja Laagna tee vahelisele alale kavandatud Tallink City detailplaneeringu, kuid sellest ajast peale pole asjad edasi liikunud. Mullu sügisel öeldi Infortarist ERR-ile, et projekt on "külmutatud". Veel aasta varem kinnitas Tallinki omanikfirma Infortari juht Ain Hanschmidt, et ettevõte ei ole loobunud Lasnamäele Punasele tänavale Eesti suurima kaubanduskeskuse rajamise plaanist.

Planeeringu järgi oli keskuse kaubanduspinnale mõeldud 144 000 ja meelelahutusele 22 500 ruutmeetrit. Võrdluseks: raskustesse sattunud T1 üldpind on 80 000 ja eelmisel aastal laienenud Ülemiste keskuses 125 000 ruutmeetrit.

Aastal 2020 on aga üsna selge, et unistus Eestis suurimast kaubanduskeskusest teoks ei saa. "Algselt sellele krundile planeeritud Tallink City kaubandus- ja meelelahutuskeskust praeguse seisuga tõepoolest enam ei tule," kinnitas ERR-ile Infortari turundusdirektor Mart Mikk.

Sama sõnumiga käisid Infortari esindajad ka eelmisel neljapäeval Lasnamäe linnaosa vanema Vladimir Sveti jutul. Põhjus, miks linnaosa vanem arendaja vaibale kutsus, oli tühja ala turvalisus. Sveti sõnul Infortar täpsetest plaanidest ei rääkinud. Kuigi Infortar krundi müümist ei plaani, pole praegu selge, mis saab suurest krundist kohas, mis Sveti sõnul on ajalooliselt Lasnamäe keskus.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.