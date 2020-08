Unistus Haapsalu raudteest saab aina reaalsemaks

Tanel Saarmann reporter RUS

Riisipere-Turba raudteelõigu ehitus Foto: Silver Raidla

Eesti Raudtee annab Facebookis teada, et Saue valla poolt on väljastatud projekteerimistingimused, et valla territooriumile rajada muuhulgas jupp Haapsalu raudteest.