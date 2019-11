Unustage Skandinaavia. Järgimist väärib õnnelik rikaste kapitalistidega Šveits

Toimetas: Romet Kreek reporter RUS

Kuld ja šveitsi frank Foto: Scanpix/ Reuters

On olemas Skandinaaviamaadest palju rikkam riik, mis on sama õiglane kui Skandinaavias Rootsi, Taani ja Norra. Millegipärast ei räägi nendest mitte keegi, kirjutas huvitavas arvamusloos The New York Timesis USA suurpanga Morgan Stanley investeerimise peastrateeg Ruchir Sharma.