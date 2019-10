Uppuja päästmine on uppuja enda mure: Eesti pensionisüsteem ei taga eakate heaolu

Keskmise eluea ning sellega ka pensionipõlve pikenemisel suureneb iga inimese enda vastutus oma toimetuleku eest vanaduspõlves. Järjest olulisemaks muutub nii enda tervise hoidmine kui ka valmisolek ümber- ja täiendõppeks muutuva tööturu tingimustes, selgub Arenguseire Keskuse uurimisprojektist „Eesti tuleviku vanemaealiste rahaline heaolu“, mille eesmärgiks oli uurida erinevaid võimalusi Eesti vanemaealiste heaolu tagamiseks tulevikus.

Eesti inimeste suurim hirm on raskused toimetulekuga vanaduspõlves. Seda kardab lausa 82% elanikkonnast. Nii selgus OECD küsitlusest „Riskid, mis loevad“ (Risks that matter). Eesti saavutas selle tulemusega 21 küsitletud riigi seas esikoha – see hirm on just meie riigis kõige laiemalt levinud.

Meie hetkeolukord on suhteliselt kehv: Eesti pensionide teoreetiline netoasendusmäär on Euroopa Liidu riikide madalaim: vaid 41,8%. Eesti üksi elavate eakate vaesusrisk on Euroopa suurim, Eesti kogukulud pensionite osakaaluna SKPst on Euroopa madalaimate hulgas: 7,9%, samas kui Kreekas näiteks 17,5%. Eesti pensionifondide varad moodustavad 17,5% SKPst, samas kui OECD riikide kaalutud keskmine on 133,6%.

Uuringus tõdetakse, et pensionärina hästi elamiseks peab juba tööeas rohkem säästma. Igaühest saab omaenda investor, kindlustaja ja kindlustusmatemaatik. Täna Eesti inimestel selleks veel vajalikke võimalusi, huve ja võimeid ei ole. Vaid 2,3% Eesti elanikest sai 2017. aastal tulu aktsiatelt, fondidest või võlakirjadelt. Eesti elanikest 91%-l on üldjuhul vähemalt üks kinnisvaraobjekt, kuid nooremate perede seas on üha enam neid, kellel pole ühtegi kinnisvaraobjekti.