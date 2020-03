Ürituste korraldajad pakuvad oma tehnikat terviseametile appi ja ootavad samas valitsuselt abi: hetkega jäi tööta tuhat inimest

"Kogu tegevusvaldkonnas on tänase seisuga tööl enam kui 1000 inimest, kellede teenuseid enam teadmata ajaks ei vajata. Ettevõtete suutlikkus inimesi palgal hoida ilma teenust pakkumata on meile üle jõu käiv. Antud tegevusvaldkonnas töötavad inimesed on spetsiifiliste oskustega, sellest tulenevalt on töötajad ettevõtete peamine vara, hindamatu väärtusega. Meie ettevõtted vajavad abi oma töötajate hoidmiseks.

Oleme tegevusvaldkond, kus ettevõttele täiendava tulu teenimine ilma sündmusi läbi viimata on pea võimatu. Sellest tulenevalt oht ettevõtte pankrotistumisel kasvab iga päevaga," kirjutatakse paarikümne ettevõtte nime kandvas pöördumises. Sektori firmad teevad aga ka konkreetseid ettepanekuid riigile, kuidas neid aidata.