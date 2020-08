Urmas Paet: lendude keelamine on mõttetu ja Eestile kahjulik tegevus

"Lisaks on Eestist saanud ebastabiilne sihtkoht, kus liiga palju sõltub valitsuse suvast. See aga tähendab, et Eestiga ühendused jäävad veelgi kehvemaks, sest lennufirmad ei usaldagi majandusministri rapsimise peale Eestisse lennata," teatas Paet.

Europarlamendi liikme sõnul teeb asja eriti totraks asjaolu, et lennuühenduse olemasolu pole viiruse leviku välistaja ega soodustaja. "On olemas ümberistumisvõimalused, sest sellist majandusministeeriumi lennuühenduste sulgemise totrust ei harrastata ei Soomes, Saksamaal ega peaaegu kuskil mujal," märkis ta. "See tähendab, et ümberistumisvõimalus teistes lennujaamades on nii Amsterdami, Kopenhaagenisse, Pariisi kui mujale olemas. Aga see on inimestele keerulisem ja kulukam ning suurendab reisi ajal ka kontaktide arvu. Seda muidugi seni, kuni Eesti majandusministeerium pole hävitanud kõiki Eestist lähtuvaid lennuühendusi."

"Võimatu on mõista, miks seda kõike tehakse. Eestil on niigi raskusi lennuühendustega ja nüüd tehakse seda veelgi hullemaks. Ja selle mõju jääb ka tulevikku, sest Eestile kinnistub lennufirmade jaoks ebastabiilse sihtkoha maine, kus valitsus päeva pealt käsib liine kinni panna ja tekitab sellega kahju nii Eesti inimestele kui lennufirmadele," sõnas ta ja lisas, et selline rapsimine tuleb lõpetada vältimaks edasist kahju ja kilplaste maine süvenemist.

Reede pärastlõunal edastas välisministeerium värsked haigestumise määrad välisriikides. Kui välisriigis on üle 25 koroonaviirusesse nakatunu 100 000 elaniku kohta, piiratakse otselennud Tallinnast sellesse sihtriiki. Kuna koroonaviirus on Euroopas taas pead tõstmas, tühistati mituteist otselendu.