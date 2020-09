Urmas Sõõrumaa küsib riigilt kümneid miljoneid eurosid laenu

Sõõrumaa rääkis, et kriisi tõttu on ka tema töö mõjutatud. "Need kohad, kust raha peale tiksus, on vaikselt kustumas," ütles Sõõrumaa.

Sõõrumaa rääkis ka täpsemalt, millised otsused rõõmustaksid teda praegu käivatelt riigieelarve läbirääkimistelt Sagadi mõisas.

Küsimusele, kas ehitushinnad peaksid praeguses kriisis langema ehk ehitamine odavamaks muutuma, vastas Sõõrumaa, et me oleme suures maailma katlas. Meie kõrval on rikas Skandinaavia, mis hoiab hinnalatti kõrgemal ning ka riigisektor ei ole valmis enda palkasid ega mahtusid kärpima. Sõõrumaa kinnitusel ei saa ühiskonnas tekkida olukorda, kus üks sektor töötab lihtsalt poole väiksema palga eest. „Need asjad lihtsalt ei käi niimoodi," lausus Sõõrumaa.

„Eesti inimene on ju jonnakas ka. Ega ta ei pane põlve maha. Ta pigem on ilma ja tööta, aga ta ei tule kolmandiku summa eest tööle," rääkis Sõõrumaa, lisades, et loodetavasti läheb ehitamine pisut odavamaks, kuid mitte niipalju kui ümberringi loodetakse.

Sõõrumaa kommenteeris ka rahandusministeeriumi tulev aasta 4,5% majanduskasu prognoosi. „Mina ettevõtjana ütlen nii, et kui majandusprognoos on 5% plussis, siis mina ütlen oma alluvatele, et eraettevõtja peab olema vähemalt 15-20% plussis. Kui aga majandusprognoos on 5% miinuses, siis eraettevõtja peaks valmistuma 15-20% suuruseks miinuseks. See on nagu jooksus või jalgrattasõidus, et eesjooksajad jooksevad aeglasemalt kui taga jooksjad," lausus Sõõrumaa.

Jooksu metafoori aluseks võttes peaks riik Sõõrumaa sõnul olema eelkõige stabiilsuse näitaja, et tagumised saaksid loksutada. „Kui riik hakkab ees loksutama, siis tagumistel on see loksutamine kordades suurem," lausus Sõõrumaa.

Valitsus peaks toetama sektorite ettevõtteid ühtmoodi läbi maksuotsuste

Sagadi mõisas kestvate valitsuse eelarvearutelude kohta lausus Sõõrumaa, et ootab valitsuselt lisaks igasugustele otsetoetustele, mida valitsus nagunii teeb, ka selged otsused erinevate sektorite toetuseks, mis puudutavad kõiki ettevõtteid ühtmoodi. Tavaliselt puudutavad sellised otsused tema sõnul makse.