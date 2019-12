Urmas Sukles: Haapsalu raudtee taastamine on muutunud palju reaalsemaks. Rong võiks tulla 2026 või 2027

„Martin Helme on asjalik rahandusminister. Koalitsioon on vaba sotside määratlematust pehmusest, mis kiskus Jüri Ratase esimese valitsuse kraavi. Igatahes – selles seisus, mille valimised meile andsid, on see hea variant. Ma ei kujuta ette Reformi- ja Keskerakonna koalitsiooni. Teades mõlemat poolt – ühisosa on olematu,“ rääkis Sukles. „See, et EKRE mehed lõugu koos ei suuda hoida, on muidugi kahetsusväärne. Nad peaksid ju teadma, et iga sõna, mis nad ütlevad, kasutatakse kümme korda nende vastu,“ lausus Sukles.

Küsimusele, kas siseminister Mart Helme tuleks välja vahetada, vastas Sukles: „Olen Helmega päris palju kohtunud, ta on ju Läänemaa mees ja minu arvates tark inimene. See, mida ta praegu teeb, on poliitika. Poliitik teeb poliitikat.“