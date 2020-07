Urve Palo juhitav kasiinofirma avas tihedale konkurentsile vaatamata uue spordiennustuse ja kasiinoportaali

"Me ei loo endale suuri illusioone, kuna konkurents spordiennustuse ja veebimängude turul on erakordselt tihe. Samas on jalgpallitulemustele panustamine või kasiinomängud oma olemuselt samasugused kõigil pakkujatel ning ma olen kindel, et ka FenixBet leiab endale lojaalse mängijaskonna," selgitas oma nägemust Novoloto juhatuse esimees Urve Palo.

"FenixBeti tugevus on sama kaubamärki kandvad tavakasiinod, mis tõstab meid paljude mängijate silmis koheselt esiplaanile just usaldusväärsuse ja kasutajamugavuse poolest," tõi Urve Palo välja ka mõned selged konkurentsieelised ning kinnitas, et spordipanustamise võimalus luuakse ka kõigisse kasiinodesse.

Urve Palo sõnul oli Novoloto valmis FenixBeti avama juba varakevadel, kuid seoses pandeemiast tingitud eriolukorraga otsustati avamine paar kuud edasi lükata. "Kaughasartmängude korraldajate jaoks olid need paar kevadkuud kindlasti edukad, aga me ei pidanud õigeks sellisel keerulisel perioodil aktiivset turule sisenemist," rääkis Palo, kelle sõnul lasti uus portaal avalikku testkasutusse mais.

Fenix Casino ja FenixBet kaubamärkide omanik ja kasiinode operaatorfirma on 1996. aastal asutatud OÜ Novoloto, mis kuulub Euroopa juhtivasse hasartmängutehnoloogiaid arendavasse ja tootvasse kontserni Novomatic Group.

Novolotol on Eestis kokku 18 mängusaali ning ettevõte annab tööd ligi kahesaja viiekümnele inimesele. Eelmisel aastal tasus ettevõte Eesti riigile maksudena kokku üle viie miljoni euro. Hasartmängumaksu, millest riik toetab erinevaid kultuuri-, spordi ja sotsiaalprojekte, tasus ettevõte 3,68 miljonit eurot. OÜ Novoloto on Eesti Hasartmängude Korraldajate Liidu (EHKL) liige.