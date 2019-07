Urve Palo palganud kasiino jätkas seitsmendat aastat miljonikahjumiga

Viimase aastaga vähenes kahjum siiski miljoni euro võrra 2,9 miljoni euroni, lisaks kasvas käive – kui eelmisel aastal oli Fenikss Casinot opereeriva Novoloto käive 6,71 miljonit eurot, siis aasta varem 6,28 miljonit eurot.

Juunis antud intervjuus ütles ka Urve Palo, et firma on kahjumis ja selgitas, et põhjus on kasvamine ja investeerimine, kuigi tõdes, et see ei ole veel sellist käivet toonud, mis hakkaks juba ka kasumit teenima.

