USA biotehnoloogiagigant avas Eestis harukontori

Ülemaailmse kasvu toetamiseks ning sooviga olla patsientidele ja kohalikele partneritele lähemal on Biogen viimastel aastatel avanud harukontoreid mitmetes riikides üle maailma. Biogen laiendab oma tegevust kogu Baltikumis, avades kontorid samaaegselt nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.

"Meil on hea meel alustada tegevust Eestis. Eesti on meie jaoks oluline turg, sest hindame siinseid kõrgetasemelisi eksperte. Usume, et koos kohalike partneritega saame edendada ka siin meditsiinilist innovatsiooni. Tallinna kontori avamine on alles esimene samm meie pikaajalises pühendumises kohalikele partneritele," kommenteerib Mikko Fernström, Biogeni Eesti peadirektor.

Biogen Estonia on vastu võetud Eesti Ravimitootjate Liitu ja Eesti Ameerika Kaubanduskoja kuldliikmeks. Biogen annab tööd enam kui 7400 inimesele üle maailma ja opereerib kahte tootmiskeskust, üks USA-s Pennsylvanias ja ​​Euroopas Šveitsis. Biogeni ravimid on kasutusel globaalselt 102 riigis.

2019. aastal investeeris Biogen teadus- ja arendustegevusse 2,3 miljardit USA dollarit ning viis läbi üle 170 kliinilist uuringut, kus osales üle 30 000 patsiendi. „Neuroloogilised haigused on ühed peamised invaliidsuse põhjuseid Euroopas, moodustades ligi kolmandiku kogu tervishoiu kuludest. Tunneme oma kohustust teha koostööd kohalike partneritega, et anda uut lootust ka Eesti patsientidele. Näeme potentsiaali tuua siia investeeringuid, uurime Biogeni enda kliinliste uuringute toomise võimalust Eestisse ja otsime teisi kohalikke partnerlusprojekte," rõhutab Biogen Eesti peadirektor Mikko Fernström.

Biogeni käive oli 2019. aastal 14,4 miljardit USA dollarit.