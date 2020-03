USA börsil katkestati jälle kauplemine

USA börsil reageeriti kiirelt Donald Trumpi avaldusele kehtestada reisikeeld Euroopale. Samamoodi nagu esmaspäeval, kukkus S&P seitse protsenti ja kauplemine katkestati.

Kui kauplemine jätkus langesid nii S&P kui Dow Jones, mis on kukkunud nüüdseks vastavalt kaheksa ja üheksa protsenti.

Kauplemise peatamist kutsutakse vabatõlkes „kaitselülitiks" ehk circuit braker'iks ja seda kasutatakse väga harva, kui on näha, et aktsiahinnad langevad ja ei ole näha, et see pidurduks.