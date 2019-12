USA eemaldas Ventspilsi vabasadama sanktsioonide nimekirjast

Läti parlament kiitis heaks eelnõu, millega võeti üle riigi kaks suurimat sadamat, et lasta neil edasi tegutseda pärast seda kui USA kehtestas kohalikule oligarhile sanktsioonid, kirjutab Reuters.

„Ventspilsi vabasadama eemaldamine nimekirjast rõhutab meie pühendumust teha koostööd oma partneritega korruptsiooni vastu võitlemisel," seisis USA rahandusministeeriumi teates.

Läti transpordiminister Talis Linkaits säutsus Twitteris, et tegemist on hea uudisega transiidiärile ja ärimeestele, kes teevad koostööd Ventspilsi vabasadamaga.

Läti valitsus teatas kolmapäeval, et asutab uue riigifirma, mis hakkab Ventspilsi sadamat haldama.

Eelmisel nädalal teatas USA rahandusministeerium, et kehtestas Aivars Lembergsile ja temaga seotud juriidilistele kehadele sanktsioonid. Ministeerium kirjutab otse, et Lembergsi kontrolli all on nii Läti erakonnad kui ka korrumpeerunud poliitikud. Lembergs nimetas süüdistusi valeuudisteks.

„Aivars Lembergs on kasutanud oma mõjuvõimu erakondade üle, et panna valitsusse ja ametnikeks talle meelepäraseid isikuid ning samal ajal hoida kõrgetelt kohtadelt eemal teisi poliitikuid. Lembergs on ahvatlenud korruptsioonile ametnikke, et kaitsta enda huve," oli ministeeriumi teates kirjas.

Sanktsioonide alla läksid koheselt ka Lembergsiga seotud organisatsioonid ja ettevõtted. Lisaks Ventspilsi vabasadamale läksid sanktsioonide alla ka sama linna arenguagentuur, ettevõtluse arendamise agentuur ja Läti Transiidiäri Liit.