USA esindajatekoda kiitis heaks uued sanktsioonid Nord Stream 2 vastu

Demokraatide kontrolli all olev esindajatekoda kiitis paranduse seaduses nimega National Defense Authorization Act (NDAA) heaks 20. juulil, vahendab Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus.

Paranduse peab heaks kiitma ka senat ja allkirjastama president, enne kui see jõustub.

Torujuhtme ehitamisega tegelenud Euroopa laevad peatasid töö detsembris pärast seda, kui kehtestati esimene ring USA sanktsioone, mis olid suunatud just nende vastu.

Venemaa loodab torujuhtme ehitamise lõpule viia oma laevadega, mis pani USA NDAA-sse parandust sisse viima, mis laiendaks sanktsioone laevadelt kõigile ettevõtetele.

Projekt on enam kui 90% ulatuses valmis. See koosneb kahest paralleelsest torujuhtmest, mis jooksevad Läänemere põhjas. Mõlema pikkus on 1230 kilomeetrit.

USA on projekti vastu põhjendusel, et see tugevdab Kremli haaret Euroopa energiaturu ümber ja karistab Ukrainat, millest gaas hakkab mööda voolama.

„Venemaa püüab arendada Nord Stream 2 torujuhet lubamatu kontrolli saavutamiseks Euroopa liitlaste ja nende energiaga varustamise üle. Me peame Putini vaenuliku mõjutamisstrateegia peatama,” kirjutas vabariiklasest esindajatekoja liige Steve Womack pärast hääletust Twitteris.

Venemaa on süüdistanud USA-d sanktsioonide kasutamises relvana oma energiaekspordi toetamiseks.

USA välisminister Mike Pompeo külastab sel nädalal Taanit. Torujuhtme veel valmimata osa asub Taani majandusvööndis.