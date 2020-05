USA esirikkurite vara väärtus on viimase kümne nädala jooksul enneolematutesse kõrgustesse tõusnud

Alates 18. märtsist on USA esirikkurid suurendanud alates oma maise vara väärtust 485 miljardi dollari võrra, ütleb värske Poliitikauuringute Instituudi (Institute for Policy Studies) uuringu raport, kirjutab Business Insider. Nende vara väärtus oli 28. mai seisuga kokku 3,439 triljonit dollarit.

Suurimad võitjad on seejuures olnud Amazoni kaasasutaja ja tegevjuht Jeff Bezos ning Facebooki kaasasutaja ja tegevjuht Mark Zuckerberg. Nende vara väärtus on 18. märtsist alates kasvanud kokku 63 miljardi dollari võrra.

Ajavahemikus 18. märts – 28. mai on USA-s lisandunud ka 16 uut miljardari, märgib Poliitikauuringute Instituut oma värskes raportis. Viimastel nädalatel on USA aktsiaturud hakanud taastuma, kasvatades ka nende vara väärtust, kellel on suurem osalus tuntud ettevõtetes.

Näiteks Amazoni aktsiahind on märtsi keskpaiga langusseisust alates tõusnud 42%, samal ajal kui Facebooki aktsiahind on sama perioodiga kasvanud 53%.

Kui Forbes kirjutas 7. aprillil oma iga-aastases miljardäride ülevaates, et USA miljardäride vara väärtus oli 2019. aastaga võrreldes langenud 164 miljardi dollari võrra, siis värske uuringuraport ütleb, et see miinus on juba paarikordselt kustutatud.

Kui 2019. aastal hinnati Ameerika esirikkurite vara väärtus kokku 3,111 triljonile dollarile, märtsikuise kriisi järel aga 2,947 triljonile, siis 28. mai seisuga oli nende vara koguväärtuseks 3,439 triljonit, kasvades 18. märtsiga võrreldes 485 miljardit dollarit ning eelmise aastaga võrreldes 328 miljardit dollarit.

„Miljardäride vara kasv üleilmse pandeemia ajal ilmestab selle tõttu tehtud ohverduste ebavõrdset ja groteskset iseloomu. Samal ajal kui miljonid inimesed, kes töötavad eesliinil, riskivad, et päästa elusid ja sissetulekuid, lõikavad need miljardärid kasu, et maailma jõukust veelgi enda kätte koondada,” märgitakse uuringu raportis.

Kuigi miljardärid on koroonapandeemiast põhjustatud kriisist oluliselt jõukamana välja tulnud, on USA tööbüroo andmetel viimase kümne nädala jooksul rohkem kui 40 miljonit ameeriklast esitanud taotluse töötuhüvitise saamiseks.