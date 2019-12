USA ettevõte üllatas jõulupeol kõiki oma töötajaid tõeliselt priske pühadepreemiaga

Kui kinnisvarafirma St. John Properties 198 töötajat said preemiatšeki keskmiselt 50 000 dollarile, arvas tõenäoliselt suurem osa neist, et see on jõuluime, mida keegi neist ei osanud ette näha, kirjutab CNN. Kokku kulutas USA ettevõte töötajate jõulupreemiate peale kümme miljonit dollarit.

„Kui ma avasin oma ümbriku, siis ma ei suutnud uskuda oma silmi,” kirjeldas ettevõttes töötav projektijuhi abi Stephanie Ridgway. „Mul isegi praegu jääb sõnadest puudu, et oma emotsioone õigesti edasi anda – see oli lihtsalt nii üllatav ja uskumatu. Ma olen siiamaani šokis, see on väga elumuutev kingitus,” lisas ta.

Kinnisvarafirma St. John Properties juht Lawrence Maykrantz selgitas, et ettevõte oli sel aastal täitnud väga suure eesmärgi, olles arendanud kokku 20 miljonit ruutmeetrit kinnisvara. See on kaks korda rohkem, kui oli 14 aastat tagasi.

„Me tahtsime teha midagi, millega näidata tänu oma töötajatele – et nad on seda eesmärki aidanud saavutada – ja me tahtsime teha midagi väga suurt,” lisas ta. Iga töötaja jõulupreemia suurus sõltus sellest, kui pikalt ta on kinnisvarafirmas töötanud.

Kõige väiksem preemia oli 100-dollari suurune ja see oli töötajale, kellega oli küll tööleping sõlmitud, kuid kes polnud veel tööle jõudnud asuda. Suurim preemiasumma küündis aga 270 000 dollarini.

„See oli kahtlemata üks kõige hämmastavamaid kogemusi, mida ma oma elus näinud olen, kõik olid nii võimsalt liigutatud: kes karjus, kes nuttis, kes naeris, kes kallistas teisi,” kirjeldas Maykrantz.