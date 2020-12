USA hakkab nõudma Suurbritanniast tulijatelt negatiivset koroonaproovi

USA haiguste kontrolli ja tõrje keskus (CDC) andis neljapäeva hilisõhtul teada, et president Donald Trump allkirjastab täna sellesisulise korralduse, mis hakkab kehtima 28. detsembrist, kirjutab MarketWatch.

Uued piirangud USA-sse lendamisel on tingitud viimase nädala jooksul Suurbritannias avastatud uuest koroonatüvest, mis võib olla senisest kuni 70% nakkavam. „See täiendav testimisenõue tugevdab Ameerika avalikkuse tervise ja ohutuse ning vastutustundliku rahvusvahelise reisimise tagamisel,” põhjendas CDC otsust pressiteate vahendusel.

Keskuse sõnul on uus piirang kooskõlas kõigi teiste sammudega, mis on seni võetud viiruse agressiivseks ja proaktiivseks tõkestamiseks USA-s ette. Trump otsustas piirata USA ja Suurbritannia vahelist lennuliiklust juba märtsikuus pärast koroonapandeemia lahvatamist. Selle tulemusel on kahe riigi vaheliste lendude maht vähenenud umbes 90%.

Lisaks Suurbritanniale on teine väga nakkav Covid-19 tüvi avastatud Lõuna-Aafrikas. Terviseametnikud loodavad, et värskelt arendatud koroonavaktsiinid on mõjusad ka edasiarenenud viirusevormide vastu. Seni pole olnud ka märke sellest, et uued koroonaviiruse tüved oleksid kuidagi senisest surmavamad.

Kümned riigid üle maailma on otsustanud sellest nädalast seada Suurbritanniale täiendavad reisipiirangud, kirjutab Wall Street Journal. Nende hulgas on olnud ka Eesti, kes otsustas 20. detsembri südaööst kuni aasta lõpuni peatada ajutiselt lennuliikluse Eesti ja Suurbritannia vahel.

Sellele vaatamata sai veel viimane Ryanairi lend Londonist Tallinna ja tagasi Tallinna lennujaamas 21. detsembril maanduda ning hiljem ka õhku tõusta. Eile selgus, et kellelgi selle lennuga Eestisse saabunutest koroonaviirust testimise järel ei tuvastatud.

