USA-Hiina kaubandussõja värske tollide laine hakkab nõudma järjest suuremat lõivu ka tarbijatelt

15% tollimaks hakkab kehtima tervele reale tarbekaupadele, kirjutab Bloomberg. See puudutab nii jalanõusid, rõivaid, kodutekstiile kui ka teatud tehnoloogiavidinaid nagu näiteks nutikella Apple Watch.

Tollimaks hakkab mõjutama ka mähkmeid, pastakaid ja pliiatseid, bluetooth kõrvaklappe, telereid, golfikeppe ja kalapüügi vahendeid, märgib New York Times. Ametlik nimekiri asjadest, mis kõik nüüd tollimaksu alla lähevad, on pikk, hõlmates 114 lehekülge üherealist teksti.

"See on esimene kord, kus tarbijad näevad tollide otsest mõju, just siis, kui läheneb aasta kõige elavam ostuperiood," ütles Lääne-Washingtoni ülikooli majandusprofessor Edward Alden. USA president on küll tunnistanud, et värsketel tariifidel võib olla mõju ka tarbijatele, kuid reedel süüdistas ta selles ennekõike kaupmehi, kes töötavad tema tollimaksu plaanidele vastu.

Ameerika autod saavad täiendava tollikoorma

Järgmised Hiina tooted, mis detsembrikuust USAs 15% tollimaksu alla lähevad, hõlmavad ka sülearvutid ja nutitelefone. Trump lükkas osade tollide kehtestamise edasi seetõttu, et nõrgendada nende mõju ameeriklaste jõuluostudele. Hiina on muidugi vastanud omapoolsete sammudega.