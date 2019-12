USA ja Hiina jõudsid osalise kaubanduskokkuleppeni

USA langetab 120 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele tollitariifid tagasi 7,5 protsendini. Seda on vaid pool Goldman Sachsi baastsenaariumis ettenähtust, kirjutab CNBC.

Samuti on jätkuvalt ebaselge leppe staatus, kuna osades tehnilistes ja juriidilistes küsimustes puudub selgus, märkis Goldman Sachsi peaökonomist Jan Hatzius.

Jätkuvalt jäävad jõusse USA poolt kehtestatud 25 protsendised tariifid umbes 250 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupade impordile.

USA kaubandusesindaja Robert Lighthizer ütles, et mõlemad pooled loodavad allkirjastada kokkuleppe jaanuari esimesel nädalal Washingtonis. Ühtlasi kutsus ta üles Trumpi administratsiooni mitte lubama tulevikus tariifide tagasilangetusi, kuna mõistlik on olla skeptiline selles osas, kas Hiina hakkab täitma kõike leppes olevat.

Kokkuleppes on ka sellised teemad nagu intellektuaalne omand, tehnoloogia üleviimised, põllumajandus, finantsteenused, valuuta ja valuutavahetus, nagu ka Hiina kohustus osta tulevatel aastatel märikimisväärses lisamahus USA tooteid ja teenuseid.

Hatziuse sõnul pole ei Hiina ega USA ametnikud olnud konkreetsed, et mida need reformid tähendavad. Ka pole midagi teada Hiina poolt USA põllumajandustoodangu ostu mahtude kohta.

Kuigi saatan peitub detailides ja neid on vähe teada, arvavad paljud analüütikud, et kokkulepe on aktsiatele hea uudis, sest see suurendab ettevõtete kindlustunnnet, tähendab rohkem investeeringuid ja ettevõtete suuremaid kasumeid.