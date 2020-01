USA ja Iraani pinged tõstsid nafta hinda

USA WTI naftasordi hind tõusis täna kaks protsenti, 64,33 dollarini. Briti brenti naftasort kallines 2,4 protsenti, 70,24 dollarini.

USA president Donald Trump ähvardas Iraani jõuliselt rünnata, kui viimane peaks mõnda Ameerika eraisikut või objekti ründama. Iraan teatas, et loobub tuumaleppest. Ühtlasi leidis Iraagi parlament, et välisväed peavad riigi pinnalt lahkuma. President Donald Trump soovitas seda ümber mõelda, ähvardades, et vastasel juhul peab Iraak tasuma USAle sõjakulud ning suure naftaeksportööri vastu kehtestatakse sanktsioonid.