USA keskpank jättis intressid muutmata, ootab langetuseks rohkem infot

Majandusleht märgib, et Fedi üks suurimaid väljakutseid intressimäärade langetamisel on asjaolu, et USA majandusnäitajad ei ole halvenenud sellele tasemele, et ametnikud ning ka teised analüütikud kardaksid järsku majanduse aeglustumist või -langust, millega saaks rahapoliitika lõdvendamist lihtsasti õigustada.

Ametlikus avalduses tõdes Fed, et USA majandusaktiivsus kasvab mõõdukas, mitte kiires tempos, kuid selleks aastaks oodatakse 2,1% majanduskasvu ning tulevaks aastaks 2% kasvu.

Sarnaselt Euroopa Keskpangale on ka USA keskpanga jaoks murettekitavaks faktoriks inflatsioon, mis on allpool keskpanga sihiks seatud 2% taset.