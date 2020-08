USA keskpank on valmis lubama kõrgemat inflatsiooni

Nüüd on USA keskpank end sellest vaikselt lahti haakimas. Kui seni on olnud USA inflatsioonieesmärk kaks protsenti, siis Jackson Hole'i keskpankurite üritusel märkis USA keskpanga juht Jay Powell, et nad on tegemas suurt muutust rahapoliitikas.

USA-l on lisaks inflatsioonieesmärgile erinevalt paljudest teiste maade keskpankadest ka tööturueesmärk. Nüüd muudab USA oma jäika kahe protsendist inflatsiooni eesmärki sedasi, et selleks on keskmiselt kahe protsendine eesmärk.

See tähendab, et keskpank võib lubada inflatsioonil olla kahest protsendist kõrgemal, kirjutab FT.

Keskpangad on pikka aega olnud hädas deflatsiooniliste survetega, mistõttu inflatsioon ei kipu kahe protsendi lähedale jõuda. Samal ajal käib hoogne rahatrükk. Euroopa Keskpanga inflatsioonieesmärk on ligi kaks protsenti.