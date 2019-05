USA kolledžilõpetajad said ootamatu kingituse: lõpuaktusel kõnet pidanud tehnoloogiamiljardär tasub nende õppelaenud

Vista Equity Partnes asutaja ja tegevjuht Robert F. Smith – kellest on saanud rikkaim mustanahaline mees USAs – teatas sammust Atlantas tegutseva mustanahaliste noormeeste kolledži lõpuaktusel, kus ta lõpukõnet pidas, kirjutab New York Times.

Kuigi suur osa 396st kolledžilõpetajast saavad nüüd lootusrikkalt tulevikku astuda, oleks enamus neist pidanud tegelema ka ülikooliõpinguteks võetud laenude tagamismaksmisega. Smithi heldus võimaldab neil nüüd finantskohustuste vabalt suunduda magistrisse, minna õpetajaks või asuda praktikale Goldman Sachsi, muretsemata, kuidas järgmine laenumakse tasutud saab.

Väljaande Atlanta Journal-Constitution andmetel küündib lõpetajate laenukoorem kokku 40 miljoni dollarini, tehes Smithi lubadusest kooli ajaloo suurima annetuse. Seni suurim annetus, summas 1,5 miljonit dollari kuulus samuti Smithile. Tehnoloogiamiljardär märkis oma avalduse teatavaks tegemisel, et loodab, et kolledžilõpetajad annavad neile osaks saanud heldust edasi.

„Sest meid on piisavalt, et oma kogukonna eest hoolitseda,” ütles Smith. „Meid on piisavalt, tagamaks, et meil kõigil oleks võimalik elada Ameerika unistust. Me tõestame seda üksteisele läbi oma tegude ja sõnade,” rõhutas ta.

Smith märkis kooli 135. lennu lõpetajatele: „Me oleme otsustanud lisada veidi kütust teie bussile. See, 2019. aasta lõpuklass on minu klass ja mu perekond toetab nende kõigi õppelaenude tasumist.” Loomulikult olid Morehouse’i College’i lõpetajad eufoorias, kui kuulsid, et tehnoloogiamiljardär tasub kõigi nende õppelaenud.