USA kommunikatsioonihiid Verizon ühines Facebooki-vastase reklaamiboikotiga, millega nõutakse tegutsemist vihakõne vastu

Verizon on seni suurim ettevõte, mis on reklaamiboikotiga ühinenud. Seda on aga toetanud kümned USA ettevõtted, vahendab Reuters.

„Me teeme pausi reklaamimises, kuni Facebook suudab luua vastuvõetava lahenduse, mis meile sobib,” ütles Verizoni esindaja.

USA kodanikuõiguste organisatsioonid kutsuvad tuntud kaubamärke toetama kampaaniat Stop Hate for Profit (Peatage Vihkamine Kasu Nimel), millega protestitakse maailma suurima sotsiaalmeediavõrgustiku lõdva suhtumise vastu vihakõnesse, ahistamisse ja valeinformatsiooni.

Organisatsioon Anti-Defamation League (ADL) teatas oma eilses kirjas, et leidis Verizoni reklaami Facebookis video kõrval, mis sisaldas vandenõuteooriaid levitava rühmituse QAnon antisemiitlikku juttu.

„Reklaamid jooksevad lõhestava, vihkava ja vandenõuteooriaid sisaldava sisu kõrval – see pole miski, mida enamik ettevõtteid tahaks,” teatas ADL.

Facebookis reklaamimise peatamisest on varem teatanud näiteks jäätisetootja Ben & Jerry’s, ning rõivatootjad Patagonia ja The North Face.

Facebook teatas, et teeb kodanikuõiguste organisatsioonidega koostööd.

„Me austame iga kaubamärgi otsust ning jääme keskendunuks tähtsale vihakõne eemaldamise ja kriitilise valimisinformatsiooni pakkumise tööle,” ütles Facebooki ülemaailmse äri asepresident Carolyn Everson.

Üks Facebooki peamisi reklaamiostjaid, tarbekaupade tootja Procter & Gamble lubas kolmapäeval reklaamiplatvormid üle vaadata ja lõpetada reklaamide ostmise sealt, kust leitakse vihaõhutavat sisu. Kas on jõutud otsusele ka Facebooki kohta, keeldus Procter & Gamble veel ütlemast.