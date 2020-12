USA kongress kiitis heaks 900 miljardi dollarise koroonaviiruse päästepaketi

Valge Maja on teatanud, et president Donald Trump allkirjastab paketi niipea, kui see tema kirjutuslauale jõuab, vahendab CNN.

Päästepakett kombineeriti 1,4 triljoni dollarise valitsuse kulutuste eelnõuga föderaalasutuste finantseerimiseks järgmisel rahandusaastal.

Pakett hõlmab kuni 600 dollari maksmist täiskasvanu kohta, suurendatud töötu abiraha 300 dollarit nädalas, umbes 284 miljardit dollarit laene väikeettevõtjatele palkade maksmiseks, 25 miljardit dollarit üüritoetusteks, väljatõstmise moratooriumi pikendamist ja 82 miljardit dollarit koolidele ja kolledžitele.

Kokkuleppele jõuti alles siis, kui mõlemad erakonnad loobusid mõnedest oma peamistest nõudmistest.

Demokraadid olid sunnitud loobuma 160 miljardi dollari nõudmisest rahapuuduses osariikidele ja linnadele ning vabariiklased loobusid vastutuskindlustuse nõudmisest, kui vabariiklased andsid märku, et see on punane joon.

Demokraadid on juba mõista andnud, et tahavad uut abipaketti kongressi järgmisel istungisessioonil pärast president Joe Bideni ametisse astumist.