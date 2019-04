USA kongressi demokraadid nõuavad jõuga USA maksuametilt Donald Trumpi tuludeklaratsioone

USA maksuamet lasi eelmise, 10. aprilli, tähtaja üle. Kontrollkomitee juht Richard Neal viitas kirjas maksuametile, et kongressil on vastavalt seadusele vaieldamatu õigus nõuda tuludeklaratsioone.

Neal on saatnud Trumpi administratsioonile kirju, et need annaks presidendi viimase kuue aasta tuludeklaratsioonid. Administratsioon palus lisaaega.

Vastavalt 1920. aasta seadusele on USA maksuamet kohustatud kongressi nõudmisel avalikustama ükskõik kelle tuludeklaratsiooni ja seda ilma eranditeta.

USA rahandusminister Steven Mnuchin ütles laupäeval, et nad jätkuvalt kaaluvad kongressi nõudmist, kuid ta pole kindel, et nad saavad sellega tähtajaks valmis.

Trump keeldus avalikustamast tuludeklaratsiooni, varjudes maksuameti taha, kes peavad tuludeklaratsiooni kõigepealt üle vaatama. USAs ei ole alates Jimmy Carterist ühtegi presidenti, kes poleks vabatahtlikult oma tuludeklaratsioone avalikustanud. Donald Trump on esimene teisiti käitunud president.