USA lennufirma maksis 1,6 miljardit töötajatele boonusteks

See tähendab, et järgmisel kuul saavad Delta Airlines'i töötajad boonusena 16,6 protsenti aastapalgast, mis on võrdne umbes kahe kuu töötasuga, kirjutab CNN.

„Delta ei eksisteeriks ilma oma 90 000 töötajata. Nad on tunnustuse ära teeninud," ütles Delta tegevjuht Ed Bastian.

Tegemist on rekordilise summaga, mis on töötajatele boonustena välja makstud. Samas maksab Delta aga juba kuuendat aastat järjest töötajatele boonusena üle miljardi dollari.

Boonus makstakse välja nii täis- kui osakoormusega töötajatele ja ainsana jäävad välja juhid, kellele makstakse palgale lisaks tulemustasu.