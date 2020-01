USA majandus kasvas Trumpi ametiaja kõige kehvemas tempos

Täna avaldatud majanduskasvu number on Trumpi ametisse asumise algusest kõige kehvem tulemus, sest presidendi algatatud kaubandussõda Hiinaga vallandas ettevõtete kulutustes ning investeeringute vähenemise, kirjutab Washington Post.

Ajaleht märgib, et äriinvesteeringud vähenenus, sest ettevõtete juhid otsustasid uute tehaste ehitamise või seadmete soetamise asemel lihtsalt sularaha hoida.

Aasta viimase kolme kuuga kasvas USA majandus 2,1%, mis on analüütikute oodatust parem tulemus ning näitab, et riigi majanduskasv ei vähene. Aasta kolmandas kvartalis oli kasv 2,1% ning teises kvartalis 2%.

USA majandust veab sisetarbimine ning ameeriklased olid jätkuvalt tugevad tarbijad ning kulutajad. Ka kinnitavad uuringud, et tarbijausalduse näitajad on kõrged ja ameeriklased usuvad, et tööd on kerge leida ning nende sissetulekud jäävad lähikuudel samaks või pisut kasvavad.

Trumpi valitsemisajal on suurenenud ka valitsuse kulutused, mis on omakorda majanduskasvu toetanud. Eelarvepuudujääk on oli eelmisel aastal pea triljon dollarit, mis on heade majandusaegade kohta, mil mingit suuremat sõda ei käi, pretsedenditu, märgib ajaleht.

Vaatamata valitsuskulutuste tõusule ei suutnud Trump siiski oma ametisse asumise eelset lubadust täita. Nimelt lubas Trump, et saavutab 3% majanduskasvu. President on kehvemas tulemuses korduvalt süüdistanud Föderaalreservi, kuid analüütikute arvates on peamine süüdlane ikka Trump ise kaubandussõjaga, lisaks muidugi maailmamajanduse nõrk kasv.