USA majandus näitas kolmandas kvartalis selle aasta kõige kehvemat kasvu

Eelmise aasta kolmandas kvartalis oli USA sisemajanduse kogutoodang ehk riigis toodetud kaupade ja teenuste väärtus kasvanud aastataguse ajaga võrreldes pea 3%. Ja tänavu teises kvartalis oli kasv 2%.

Reutersi küsitletud analüütikute oodatust oli tegelik kasv siiski suurem. Viimased olid prognoosinud 1,6% kasvu.

Raportist selgub, et ameerika tarbijad on muutunud veidi ettevaatlikumaks. Tarbijate kulutuste kasv jahenes aastases võrdluses 2,9 protsendile. Eelmises kvartalis oli see olnud 4,6%.