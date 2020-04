USA pangad keeravad Euroopa firmadele laenukraane kinni

USA investeerimispangad on koroonakriisi ajal tõmmanud korralikult pidurit Euroopa ettevõtetele laenude andmisel ja see andnud alust murele, et sarnaselt eelmise finantskriisiga on Wall Streeti pangad otsustanud nüüd rohkem oma koduturule keskenduda, kirjutab Financial Times.

Euroopa pankurid, tehingute nõustajad ja ettevõtete juhid räägivad, et Ameerika pangad on viimastel nädalatel muutunud varasemast olulisemalt ettevaatlikumaks piirkonna suurfirmadele kahepoolsete ja sündikaatlaenude andmisel.

Loobunud mitmes suures sündikaatlaenus osalemast

Näiteks Saksamaal loobus JPMorgan läbirääkimistest täiendava krediidiliini avamise osas BASF-ile, ühele maailma suurimale keemiatööstusele, rääkisid tehinguga lähemalt kursis olevad allikad.

Bank of America otsustas näiteks kolmemiljardilisse sündikaatlaenu – mille seitse krediidiasutust andsid spordirõivaste tootjale Adidas –, panustada poole vähem kui ülejäänud kuus rahvusvahelist panka. Selle tehingul oli veel riiklik garantii.

Goldman Sachs – kes veel kuu alguses osales 3,5 miljardi euro suuruse sündikaatlaenu andmisel Itaalia-Ameerika autotootjale Fiat Chrysler –, loobus osalemast sarnases, kuid 12 miljardi euro suuruses tehingus Saksa autotootjaga Daimler. Ameerika panga tehingust loobumise tõttu pidid teised krediidiasutused suurendama oma laenupanust.

„Me oleme hakanud üha enam tähele panema seda „Ameerika ennekõike” suhtumist USA suurpankade poolt,” rääkis üks tehingute nõustaja, kes on osalenud erinevatel pankade ja Saksa suurkorporatsioonide läbirääkimistel. „Need ei ole lihtsalt kokkusattumused, see on juba muutumas mustriks,” märkis ta.

Selle aasta esimeses kvartalis langes viie suurima USA panga turuosa Saksa ettevõtetele antud sündikaatlaenudes varasemalt 33%-lt 14,6%-le, selgub Refinitivi andmetest. Silmas tasub pidada, et sellest perioodist ainult loetud nädalad olid seotud koroonakriisi algusega.

Muutus USA pangade käitumismustris on ka Euroopa finantsregulaatorite tähelepanu püüdnud. „Me oleme saanud mitmeid signaale, et välispangad on hakanud Saksa turult välja tõmbuma,” rääkis üks juhtiv järelevalveametnik. „Me ei saa neid ka sundida ettevõtetele laenu andma,” lisas ta.