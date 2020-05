USA postiteenistus kirju ja pakke praegu Eestisse ei saada

Toimetas: Greete Palgi RUS

Eestist USA-sse kirja saata saad, vastupidi aga mitte. Foto: Andres Putting

USA postiteenistus(USPS) ei võta praegu vastu saadetisi, mis on adresseeritud Eestisse, kuna reisilennukite lendude arvu on oluliselt kärbitud ja siht- või transiitriikide postiteenistute töö on samuti häiritud.