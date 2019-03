USA presidendikandidaat lubab murda tehnoloogiahiidude ülemvõimu

Toimetas: Ann-Marii Nergi RUS

Foto: Scanpix

Demokraatide üks presidendikandidaate Elizabeth Warren lubas New Yorgis peetud kõnes, et murrab tehnoloogiahiidude nagu Facebooki, Amazoni ja Google'i ülemvõimu ja avab ka teistele firmadele võimaluse tehnoloogiasektoris konkureerida. "Meil on hiiglaslikud tehnoloogiafirmad, kes arvavad, et nad valitsevad maailma," pahandas Warren.