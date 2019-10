USA president Donald Trump on USA rikkamate edetabelis langenud

Trump on 2019. aasta 400 rikkaima ameeriklase edetabelis 275 kohal. Enne presidendiks saamist oli Trump edetabelis kõrgemal kohal- 119.

Väljaanne lisab, et Donald Trump on esimene USA miljardärist president. Ning tema varanduse tuumiku moodustavad pool tosinat ehitist Manhattanil ning selle ümbruses New Yorgis. Lisaks kuuluvad talle golfiväljakud ning ta on andnud mitmetele firmadele maailmas litsentsi oma nime kasutamiseks.

Forbes märgib, et 400 rikkaima ameeriklase vara kasvas aastaga 2,2% rekordilise 2,96 triljoni dollarini.

USA rikkamate ameeriklaste edetabeli esikolmiku moodustavad Jeff Bezos, Bill Gates ning Warren Buffett.