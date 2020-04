USA rahandusministeerium jõudis raskustes lennufirmadega kokkuleppele: 25 miljardi eest tuleb ka midagi vastu anda

Eilse kokkuleppe kohaselt saavad lennufirmad eelmisel kuul heaks kiidetud 2 triljoni dollari mahus majanduse turgutuspaketist 25 miljardit dollarit.

Kokkuleppele eelnenud aruteludes püüdsid lennufirmade esindajad küll maksumaksja osaluse omandamise ideele vastu seista, samas kui meekonnaliikmete ametiühingud kritiseerisid valitsust liiga aeglase tegutsemise pärast.

Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et Southwest Airlines peaks saama programmist 3,2 miljardit, millest 2,3 miljardit on toetus ning ülejäänud osa tagatiseta madala intressiga 10-aastane laen. Lennufirma juhatuse esimees Gary Kelly kinnitas majanduslehele, et on valitsuse kiire tegutsemisega rahul.

Abipakett hoiab lennufirmasid töötajaid koondamast või ka nende palkade kärpimisest kuni 30.septembrini. Aktsiate tagasiostud ning dividendimaksed keelatakse tuleva aasta septembrini ning lennufirmade juhtide töötasu on piiratud kuni 2022. aasta märtsini.

Erinevalt eelmise finantskriisi ajal pankadega toimunust, pidas valitsus seekord lennufirmadega individuaalseid läbirääkimisi.

American Airlines saab 25 miljardi dollari suurusest potist 5,8 miljardit. Texase Fort Worth saab otsese abina 4,1 miljardit ning 1,7 miljardi dollari mahus madala intressiga laenu.

Delta saab 5,4 miljardit, selle sees ka 1,6 miljardit 10-aastase laenuna. Valitsus saab viie aasta jooksul omandada 1% Delta aktsiatest 24,39 dollarilise aktsiahinnaga.