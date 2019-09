USA rahandusminister lubas 50-aastaste võlakirjade järel kaaluda saja aastast võlapaberit

„Alustame 50-aastase võlaga ja kui see on edukas, siis kaalume ka saja aastaseid võlakirju,“ lausus USA rahandusminister Steven Mnuchin intervjuus New York Timesile. Praegu on kõige pikema kestvusega USA valitsuse võlakirjad vaid 30-aastased.

USA president Donald Trump soovitas peatada USA rekordsuure võlakoormuse intressikulu kasvu, nimetades kolmapäeval USA keskpanka puupeadeks, kes ei langeta intressitaset nulli või alla selle.

Tuleval nädala USA keskpanga istungil oodatakse veerand protsendipunktist intressikärbet.

Eile ei möödunud poolt tundigi Euroopa Keskpanga intressilangetuse otsusest, kui USA president alustas Twitteri säutsudega taas USA keskpanga ründamist. Trump lausus, et eurooplastele makstakse peale selle eest, et nad võtaksid laenu, aga USA keskpank lihtsalt magab.

USA rahandusminister ei jaga Trumpi vaimustust negatiivsete intressitasemete osas.

„Madalad intressitasemed on majanduskasvuks head,“ lausus ta. „Minu arvates pole selge, kas negatiivsed intressitasemed on majanduskasvule head. Ma arvan, et negatiivsed intressid on pankadele halvad. Majandust on raske kasvatada ilma korraliku pangaärita.“