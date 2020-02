USA rahasüst võib viia põlevkivisektori suurinvesteeringuni

Riho Nagel reporter-toimetaja RUS 25

Estonia kaevandus Foto: Priit Simson

USA välisministri Mike Pompeo eilne avaldus, et USA on valmis eraldama Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele pea miljard dollarit, et edendada piirkonna iseseisvust Venemaa energiallikatest, võib olla võimaluseks, kuidas rajada Eestisse põlevkivi eelrafineerimistehas.