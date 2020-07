USA ravimitootja kinnitas, et Covid-19 potentsiaalse vaktsiini inimkatsed andsid häid tulemusi

Kõigil 45 patsiendil tekkisid neutraliseerivad antikehad, mis teadlaste sõnutsi on olulised immuunsuse ehitamisel, vahendab populaarne USA investorite kanal CNBC.

Patsiendid olid jagatud kolme gruppi, kus nad said vastavalt kas 25, 100 või 250 mikrogrammise doosi. Osalejad said kaks doosi potentsiaalset vaktsiini.

Pärast kaht vaktsineerimist tekkis kõikidel katses osalenutel kõrge immuunsusreaktsioon, seejuures oli kõrge doosi saanud patsientidel neutraliseerivate antikehade tase neli korda kõrgem kui Covid-19 läbipõdenud inimestel.

Moderna teatel talusid patsiendid valtsiini üldiselt hästi, kuid enam kui pooltel osalejatel tekkisid kerged või keskmise raskusega haigussümptomid nagu väsimus, lihasvalu või valu vaktsiini süstimise piirkonnas.

Moderna on üks mitmest potentsiaalse Covid-19 vaktsiini kallal töötavast ettevõttest. John Hopkinsi ülikooli andmetel on Covid-19 nakatanud enam kui 13 miljonit inimest ning surnud on vähemalt 573 200.

Maailma terviseorganisatsiooni WHO andmetel on üle ilma väljatöötamisel enam kui 100 vaktsiini.

Teadalased alles uurivad viiruse olemust, ka see, kuidas immuunsüsteem nakatumisel käitub.