USA sanktsioonid vajutasid valusa pitseri: Huawei käibe kasv on järsult pidurdunud

Selle aasta esimese üheksa kuuga on Huawei teeninud 98,57 miljardit dollarit, vahendab CNBC. Kuigi see on eelmise aasta sama perioodi tulemusest 9,9% parem, näitab see siiski tugevat käibe kasvu aeglustumist. Eelmisel aastal kasvas Hiina tehnoloogiahiiu käive 2018. aasta esimese üheksa kuuga võrreldes 24,4%.

Huawei selleaastaseid majandustulemusi on tugevalt mõjutanud USA sanktsioonid, sealhulgas ettevõtte lisamine nö musta nimekirja, millega tahavad Ühendriigid hoida Hiina ettevõtte teatud valdkondadest täielikult eemal.

Näiteks pidi Google lõpetama koostöö Huaweiga, mis tähendab, et Hiina ettevõte ei saa enam oma mobiiltelefonides kasutada Androidi operatsioonisüsteemi. See omakorda on andnud löögi ettevõtte müüginumbritele väljaspool Hiinat, kuigi kodumaal liiguvad need vaid ülesmäge. Samas ei too ettevõte oma värsketes majandustulemustes välja, millised valdkonnad täpsemalt on enim löögi alla sattunud.

Iseäranis tugevalt aeglustus Huawei käibe kasv USA sanktsioonide mõjul selle aasta kolmandas kvartalis. Võrreldes möödunud aasta kolmanda kvartaliga kasvas ettevõtte käive selle aasta kolmandas kvartalis vaid 3,7%. Kui mullu teenis ettevõte kolmandas kvartalis 31,36 miljardit dollarit, siis selle aasta tulemuseks oli 31,91 miljardit dollarit.

Peamine hinnang, mis ettevõte ise oma selle aasta üheksa kuu majandustulemustele annab, võib kokku võtta lausega „üldiselt vastavad need ootustele”. Pressiteates põhjendas Huawei, et koroonapandeemia on pannud ka nende globaalse tarneahela korralikult proovile, mistõttu pidid nad tootmises terve rea raskustega silmitsi seisma.

Küll aga ei pruugi tulevikus asjad üldse mitte lihtsamaks minna, kuna selle aasta jooksul kehtestatud täiendavad USA sanktsioonid võivad mõjutada ka Hiina tehnoloogiahiiu koostööd oma peamise pooljuhtide varustaja TSMC-ga.

Kui viimane peaks otsustama Huaweiga koostöö lõpetada, võib see täielikult halvata ettevõtte mobiilitootmise. USA sanktsioonide keskkonnas jääb Huaweile nendest põhjustatud probleemide lahendamiseks väga vähe alternatiive.