USA suurlinn saavutas kokkuleppe, mis võimaldab Airbnbi platvormi puhastada ebaseaduslikest lühimajutuse pakkujatest

Paar nädalat tagasi, 12. juunil sõlmitud kokkuleppe kohaselt loobub Airbnb oma hagist New Yorgi linna vastu ja peab edastama linnavalitsusele majutusteenust pakkuvate kasutajate isikuandmed ja aadressid, kirjutab The Information. See lõpetab ühtlasi vaidluse, mis on üleilmselt tuntud majutusvõimaluste vahendaja ja New Yorgi linna vahel lõõmanud oma paar aastat.

Kokkulepe võimaldab New Yorgi linnal kontrollida, kas kõik linnaelanikud, kes tahavad üürida oma kodu majutuse eesmärgil välja rohkem kui viieks ööks kvartali jooksul, on registreerinud oma nime, majutuskoha aadressi ning broneerimisinformatsiooni. Sellega saab linn tuge kümne aasta tagusele regulatsioonile, mis sisuliselt keelab lühimajutuse teenuse pakkumise korterites, kus omanik ise ei ela.

Kuigi antud kokkulepe puudutab vaid New Yorgi linna, nähakse selles suurt sammu edasi üleüldises võitluses ebaseadusliku majutusteenuste pakkujatega, kuna see on pikalt olnud suureks Airbnb'ga seotud probleemiks üleilmselt. Iseäranis suur on see just New Yorgis, mis on üks populaarsemaid turismi sihtkohti, mida keskkonna kasutajad külastavad, tuues ka majutusplatvormile arvestava osa sissetulekutest.

Küll aga ei pea Airbnb New Yorgi puhul ise ebaseaduslikku majutusteenust pakkuvaid kasutajaid platvormilt kustutama, nendega tegeleb juba linnavalitsus ise. Samas kasutajakontode kustutamise nõuet peab ettevõte järgima mitmes teises USA linnas nagu San Francisco ja Boston.

Airbnb andis kohtuvälise kokkuleppe sõlmimisest teada ühiselt koos New Yorgi linnavalitsusega, kes seni on olnud majutusteenuse pakkuja suhtes üsna vaenulik, kuna linnas on tugev hotellisektor.

„Ebaseaduslikult tegutsevatel hotellioperaatoritel, kes vilistavad seadustele, ei ole meie linnas kohta,” märkis New Yorgi linnapea Bill de Blasio pressiteate vahendusel. „Lõpuks ometi on meil ligipääs informatsioonile, mis võimaldab hoida kinnisvarahinnad mõistlikuna ja kaitsta linnaelanikke,” lisas ta.

Ka Airbnb ise sai selle kokkuleppe tulemusel mitmeid mööndusi: näiteks nende majutuskohtade infot ei pea keskkond linnavalitsusele edastama, kus elamispinna omanik ise ka elab, kus üüritakse elamispinda lühimajutuseks välja vähem kui viieks päevaks kvartali jooksul ning kus ööbijate arv jääb alla kolme.