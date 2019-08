USA suurpank: majanduslanguse saabumise tõenäosus suureneb

President Donald Trumpi algatatud Hiina-vastase kaubandussõja efekt Ameerika majandusele on suurem kui varem arvati ning majanduslanguse risk näitab tõusvat joont, teatas Goldman Sachs Group eile kirjas klientidele.

Investeerimispanga USA turgudele keskenduv peaökonomist Jan Hatzius ütles veel, et enam ei ole Ameerika ja Hiina vahelist kaubanduslepet enne 2020. aasta presidendivalimisi mõtet oodata. Kõike seda arvesse võttes ootavad analüütikud 0,6% USA majanduse aeglustumist, mida hinnati varem 0,2% peale. "Kartused kasvavad, et kaubandussõda sütitab majanduslanguse," ütes Hatzius kirjas. Lisaks alandas Goldman neljanda kvartali USA majanduskasvu prognoosi 1,8% peale.

"Üldiselt oleme tõstnud oma hinnanguid kaubandussõja mõju ulatusele majanduskasvus," kirjutas Hatzius. "Prognoosimuutuse tagamaad on selles, et võtame nüüd analüüsis arvesse ka majandusagentide suhtumishinnaguid ja ebakindlusefekte ning seda, et finantsturgude reaktsioon hiljutistele kaubandussõja arengutele on olnud märkimisväärne."

Kiri ütles, et kaubandussõja tekitatud ebakindlus võib ettevõtteid motiveerida pingete lahenemiseni vähem kulutama. "Sellega seoses võib pessimistlikum äriline suhtumine kaubandussõja lahenemisesse viia ettevõtete investeeringute, tootmise ning tööjõu juurdepalkamise taseme languseni," kirjutas Hatzius.

Goldmani analüütikud ütlesid, et nad eeldavad, et president Donald Trump võtab oma varem välja öeldud ähvardust tõsiselt ning kehtestab alates 1. septembrist 300 miljardi dollari väärtuses Hiina ekspordile täiendavad 10-protsendilised tariifid.