USA tarbijakaitse tegi Facebookile rekordtrahvi

Komitee peab olema iseseisev ehk ettevõtte juhil Mark Zuckerbergil selle üle kontrolli ei ole.

USA tarbijakaitse algatas eelmise aasta märtsis Facebooki suhtes uurimise seoses 87 miljoni Facebooki kasutaja andmete sattumisega konsultatsioonifirma Cambridge Analytica kätte.

Tarbijakaitse määratud viie miljoni dollari suurune trahv moodustab 9% ettevõtte eelmise aasta käibest. Ühtlasi on see suurim trahv, mis ühelegi ettevõttele tarbijaõiguste rikkumise eest on määratud. Eelmine rekord oli Google käes, kui tarbijakaitse määras neile 2012. aastal privaatsusnõuete rikkumise eest 22,5 miljoni dollari suuruse trahvi.

Lisaks tarbijakaitsele teatas ka USA väärtpaberijärelevalve, et Facebookil tuleb kasutajate andmete võimaliku väärkasutuse riskide kohta eksitava teabe esitamise eest maksta 100 miljonit dollarit. Nagu kirjutab USA populaarne investorite kanal CNBC, on see suurim summa, mis väärtpaberijärelevalve info avaldamise reeglite vastu eksimise eest on määranud.