USA tööturg tõi täna suure üllatuse, vähendades hirmu kõige hullema stsenaariumi ees

USA tööandjad lõid mais ootamatult juurde 2,5 miljonit töökohta ning tööpuuduse määr langes aprilli 14,7% tasemelt nüüd 13,3 protsendile. Numbrid vähendasid ka hirmu, et Covid-19 pandeemia on maailma suurimale majandusele väga tugeva hoobi andnud, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.