USA usaldusväärseim arst on sattunud vandenõuteooria keskmesse

Facebookis leviv info ütleb, et Fauci võib teenida kümneid miljoneid, kui vaktsiini lõpuks müüma hakatakse. Räägitakse, et Bill Gates on talle lubanud 100 miljonit, kui ta hakkab soovitama vaktsiini, mille on tootnud The Gates Foundation. Vandenõuteooriale tüüpiliselt on lugude juures ka info selle kohta, et "meedia keeldub sellest skandaalist rääkimast". Püüame siis vaadata teemale otsa.

USA allergia ja nakkushaiguste riikliku instituudi director Fauci on selles ametis olnud aastast 1984. Ta on olnud esirinnas, kui USA on võidelnud HIV/AIDSi, Ebola, SARSi ja nüüd Covid-19 vastu.

Tegemist on omal alal maailma ühe juhtiva eksperdiga. Teadusinfo Instituudi andmetel oli mees 1983. kuni 2003. aastani 3 miljoni teadlase seas 13. enim tsiteeritud ekspert.

Tema töötasu on 417 608 dollarit aastas, mis tegi temast kõrgeima palgaga föderaalsüsteemi töötaja 2019. aastal. Võrdluseks, Donald Trumpi aastapalk on 400 000 dollarit.

Dr. Fauci ei teeni aga koroonaviiruse vaktsiinidega ei täna ega tulevikus otseselt sentigi. Ta on investor, aga tema raha on fondides, mis investeerivad sadadesse kui mitte tuhandetesse aktsiatesse. Fauci eraisikuna ei oma ühtegi farmaatsiatööstuse või meditsiiniettevõtte aktsiat. Fauci on andnud välja ka raamatuid, mis toovad talle tema enda sõnul sisse "100 000 kuni 1 000 000 dollarit aastas". Talle makstakse aeg-ajalt ka esinemiste eest.

Seos Bill Gatesiga

Faktid räägivad seda, et Bill Gates on oma fondi kaudu lubanud ülemaailmsele uue koroonaviirusega võitlemisele annetada 100 miljonit dollarit. Sellest 60 miljonit on mõeldud selleks, et kiirendada vaktsiini leiutamist, arendamist ja testimist. Lisaks ravi- ja diagnostikavõimaluste parandamist. Fond ei plaani luua oma vaktsiini, nad ei soovi saada kasu loodavatest vaktsiinidest. Kes iganes vaktsiini lõpuks turule toob, ei pea hakkama Gatesile ega tema fondile midagi maksma.

Maailmas on täna loomisel 70 potentsiaalset vaktsiini. Mõned neist on saanud väikese rahasüsti ka Gatesi fondist. Väike on veel palju öeldud, sest ainuüksi USA valitsus ja eraettevõtted nagu Moderna panevad mängu miljardeid.