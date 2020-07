USA vabariiklased esitlesid uut triljoni dollari suurust taastumisplaani

Demokraadid, kes on esitanud oma kolme triljoni dollari plaani, tahavad kohalike valitsuste finantseerimist, mis on majandustegevuse vähenemise tõttu silmitsi eelarvepuudujääkidega. Paljud on vastu töötu abiraha kärpimisele ja tahavad selle pikendamist aasta lõpuni.

Samuti on demokraadid vastu ettepanekule kaitsta ettevõtteid vastutuse eest.

„Mida me ei toeta, on see, mida nad ütlevad hädavajalikele töötajatele: „Te peate tööle minema, sest te olete hädavajalik, me ei pane mingit vastutust teie tööandjale töökoha ohutuks muutmise eest ja kui te haigeks jääte, ei ole teil mingit toetuspunkti, sest me oleme andnud teie tööandjale kaitse,”” ütles esindajatekoja tippdemokraat Nancy Pelosi hiljutises teleintervjuus.

McConnell ütles reedel, et läbirääkimised plaani üle kestavad mõne nädala. Ta peab veenma ka oma erakonna liikmeid, kes kardavad riigivõla kasvu pärast ja on edasisele kulutamisele vastu.

„Vastus neile väljakutsetele ei ole lihtsalt Washingtonist raha välja kühveldamine. Vastus nendele väljakutsetele on inimeste tagasi tööle saamine,” ütles vabariiklasest senaator Ted Cruz.