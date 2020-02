USA välisminister lubas Ida-Euroopale miljard dollarit Venemaast sõltuvuse vähendamiseks

"USA plaanib Kongressi toel ja läbi International Development Finance Corporationi finantseerida Ida-ja Kesk-Euroopa maid Kolme mere initsiatiivi raames kuni miljardi dollariga,“ lausus ta Müncheni julgeolekukonverentsil.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu sõnul näitab see otsus Trumpi valitsuse pühendumust strateegilisele koostööle meie regiooniga. „See otsus on sündinud tihedas koostöös Eesti esindajatega ja näitab meie tulemuslikku tööd Kolme mere tippkohtumise ettevalmistamisel,“ ütles välisminister. Eesti korraldab juunis Kolme mere algatuse tippkohtumise ja ärifoorumi ning selle korraldajana on Eesti võtnud Reinsalu sõnul eesmärgiks saavutada praktilised tulemused 12 Kolme mere algatuse liikme ja USA kui strateegilise partneri vahel.

Müncheni julgeolekukonverentsil kohtus välisminister Urmas Reinsalu USA suursaadikuga ÜRO-s ning arutas kahepoolset koostööd ÜRO Julgeolekunõukogu ees seisvate küsimuste lahendamisel.