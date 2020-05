USA võtab koroonaviiruse tõttu rekordmahus laenu

Sellega lüüakse eelmist laenamise kvartalirekordit viiekordselt. Senine rekord pärineb 2008. aasta finantsikriisist.

Kogu läinud aasta jooksul võttis USA laenu 1,28 triljonit dollarit. USA valitsuse võla kogumaht läheneb juba 25 triljoni dollarini, kirjutab BBC.

Juba käivad USAs arutelud täiendavate abimeetmete osas, kuid mõned vabariiklased kardavad suurema kulutamise mõju aina paisuvale riigivõlale.

USA on nautinud väga madalaid laenuintresse, kuna maailmas peetakse USA valitsuse võlakirju madala riskiga võlapaberiteks.

Juba enne koroonaviirust hoiatasid mitmed ökonomistid, et USA võlakoormus on kasvanud tasemeni, kus see hakkab ohustama pikaajalist majanduskasvu. USA riigivõlg peaks tänavu jõudma saja protsendini majanduse kogutoodangust.

USA keskpank on viimastel nädalatel ostnud enam kui triljoni dollari eest USA valitsuse võlakirju.

Ajalooliselt on välisriigid olnud olulised USA võlakirjade omanikud. Veebruaris juhtisid liigat Jaapan, Hiina ja Suurbritannia.

Viimastel aastatel kasvanud pinged USA ja Hiina vahel on kõigutanud olukorda. Pikka aega olid Hiina ja USA seotud sedasi, et Hiinas müüs oma kaupu USAsse ja viimane maksis selle eest väljalastud võlakirjades.

Washington Post kirjutas, et Trumpi administratsiooni ametnikud arutasid Hiina ees võla tühistamist, kuid USA president Donald Trump märkis, et ei maksa tulega mängida.

