Usalduse kaotamine. Eesti Energia lasi ootamatult lahti Läti Enefiti juhi

Ametist vabastamise põhjuseks on energiafirma enda info kohaselt usalduse kaotamine, mille on tinginud Eesti Energia sisekordade rikkumine.

Enefit SIA ainuaktsionäri, Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul on edasine koostöö Janis Bethersiga välistatud.

„Enefit on Lätis tuntud ja klientide poolt kõrgelt usaldatud energialahenduste pakkuja. Et väljateenitud usaldust hoida, peab ka meil endil olema laitmatu juhtimiskvaliteet. Me ei tolereeri küsitavat käitumist ja oleme seetõttu otsustanud töösuhte Janis Bethersiga lõpetada," ütles Sutter.

Enefit SIA juhatuses jätkavad Krists Mertens ja Klavs Porikis ning juhatusega liitub Eesti Energia müügi- ja kliendioperatsioonide valdkonna juht Indrek Randveer. Juhatuse esimehe kohuseid hakkab täitma Krists Mertens kuni uue juhi leidmiseni.