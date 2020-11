USAs näitab juba kolmas koroonalaine oma võimu: töötus kasvab

USA populaarne investorite kanal CNBC kirjutab, et 21.novembriga lõppenud nädalal võttis end tööturuameti andmetel esmakordselt töötuna arvele 778 000 inimest. Dow Jonesi küsitletud analüütikud olid selleks näitajaks oodanud 733 000 ning nädal varem oli töötuid lisandunud 742 000. Kokku on töötu abiraha saajaid 6,07 miljonit.

Danske Marketsi analüütikud tõdesid hommikuses ülevaates, et see tähendab, et Covid-19 pandeemia kolmas laine hakkab Ameerika tööturult oma osa võtma. Ning päevakorda kerkib uute turgutusmeetmete küsimus, sest senised erakorralised töötuse meetmed saavad selle aasta lõpuga läbi.

Viimasel nädalal on USAs päevas lisandunud keskmiselt 174 225 uut koroonaviirusese nakatunut. Tervishoiuametnikud kardavad , et tänane tänupüha annab sellele tubli lisa, sest perekonnad reisivad üle riigi kokku, et pereringis koos püha tähistada.

Kuigi nädalased töötuse kasvu numbrid on viimase kuue nädala jooksul jäänud allapoole 800 000 piiri, jäävad need oluliselt kõrgemale pandeemia eelsest tasemest, sest valitsus on rakendanud äride toimimise piiranguid. Nii on suurima löögi saanud turism, toitlustus ning erinevad heaoluteenused ja suure tõenäosusega tuleb paljudel äridel kas hakata taas ainult kaasaostetavat teenust pakkuma või siis äri üldse kinni panna, sest talv võtab hoogu ning ka uued nakatumised koguvad hoogu.

Paljude tööta jäänud inimeste senised toetused saavad läbi. Pandeemias töö kaotanute erakorralisest toetusprogrammist, mis pakub rahalist abi neile, kes tavatingimustes abirahale ei kvalifitseeru, abi saajate arv vähenes viimasel nädalal 8 019 inimese võrra 311 675ni. Kuid teisest eriprogrammist, mis aitab neid kes abirahad kaotanud on, abisaajate hulk kasvas 466 106 inimese võrra kokku 9,15 miljonini. Nende kõige värskemad andmed näitavad kahe nädala tagust seisu.

Sellele vastukaaluks on aga kolmanda kvartali majanduskasvu numbrid. USA kolmanda kvartali majanduskasv jäi täpsustatud andmetel esialgsetega samaks, mis tähendab, et USA sisemajanduse kogutoodang kasvas aasta varasemaga võrreldes 33,1%.