USAst võib saada Tere piimatööstuse Merevaigu suurim eksporditurg

„Varem olid suurimateks eksportriikideks Ukraina ja Läti, kuid alates eelmise aasta lõpust hakkasime Chicagosse tarnima kohukesi, kohupiima, Merevaiku ja võid. Sealt avastas Merevaigu ka üks teine suurem kohalik tegija, kes omab poode üle 1200 kilomeetri kaugusel New Yorgi osariigis,“ lausus Tere ASi juhatuse esimees Ülo Kivine.

„Kaupa saadame Chicagosse merekonteinerites ning külmutatuna, kuna säiled on lühikesed,“ selgitas Kivine. „Chicagos Merevaigu avastanud kaupmees leidis, et meie toode on niivõrd palju parem lätlaste omast ja juulis läks esimene konteiner Merevaiguga ka nende poole teele. Haruldane on see, et nemad ostavad jahutatud toodet, mitte sügavkülmutatud. Merevaigu säile on nende jaoks piisavalt pikk, et toode seal vahepeal külmutamata maha müüa. Lisaks on neil poode erinevates USA osariikides.“